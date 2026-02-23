Informa Contraloría que Juárez solventó auditorías federales 2023 y 2024

Publicidad - LB2 -

El Municipio reporta cero observaciones pendientes ante la ASF y descarta adeudos en ambas cuentas públicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2023 y 2024 fueron solventadas en su totalidad, sin adeudos ni observaciones pendientes para el Ayuntamiento.

Durante la conferencia de prensa semanal del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el contralor municipal, Jorge Gutiérrez Casas, detalló que la revisión correspondiente al ejercicio 2023 derivó en nueve observaciones, de las cuales siete fueron solicitudes de aclaración por un monto aproximado de 716 millones de pesos.

El funcionario explicó que el 10 de octubre se presentaron las primeras respuestas relacionadas con cuatro solicitudes de aclaración y que el 17 de diciembre se recibieron los oficios mediante los cuales dichas observaciones fueron dadas por solventadas. Añadió que el 20 de octubre se emitió el resultado del último pliego de observaciones, con lo que la cuenta pública 2023 quedó cerrada en su totalidad.

“El resultado final confirmó que el Municipio no mantiene ningún adeudo ni pendiente de aclaración ante la Auditoría Superior de la Federación en lo referente al ejercicio fiscal 2023”.

Respecto a la cuenta pública 2024, indicó que los trabajos de reorganización administrativa y fortalecimiento de procesos internos facilitaron la atención de los requerimientos, lo que permitió solventar completamente la revisión practicada el año pasado. Precisó que el 17 de febrero del presente año se publicó el resultado de la auditoría 2024, donde se establece que el Municipio no presenta observaciones pendientes ante el órgano fiscalizador federal.

Gutiérrez Casas señaló que la información es pública y puede consultarse en la plataforma oficial de la ASF, con el propósito de brindar certeza y claridad a la ciudadanía. Además, manifestó que resulta preocupante que los datos se utilicen con sesgo político-electoral, sin atender la objetividad de los resultados.

Por su parte, el alcalde Pérez Cuéllar reconoció el trabajo de la Contraloría y de las áreas administrativas, al subrayar que el Ayuntamiento administra un presupuesto cercano a los 10 mil millones de pesos, y que cerrar las auditorías federales sin observaciones representa un resultado relevante en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

