Inaugura Cruz Pérez Cuéllar Parque Urbano Suroriente para más de 400 mil habitantes

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El nuevo espacio recreativo requirió una inversión superior a 259 millones de pesos y beneficiará a familias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante la asistencia de aproximadamente 12 mil personas, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar inauguró el Parque Urbano Suroriente, una obra destinada a fortalecer la infraestructura recreativa y deportiva de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Ciudad Juárez.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que el proyecto permitió recuperar un predio municipal que permanecía sin uso desde 2004 y convertirlo en un espacio de convivencia para las más de 400 mil personas que habitan en el suroriente de la ciudad.

“Se los entregamos con mucho cariño y amor porque en este sector faltaban más áreas de esparcimiento. Este espacio es para que los vecinos convivan, se ejerciten y disfruten de eventos culturales y recreativos”.

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La obra requirió una inversión superior a los 259 millones de pesos y cuenta con infraestructura para actividades deportivas, recreativas y culturales, incluyendo una concha acústica para espectáculos, skate park, cancha de futbol, juegos infantiles e inclusivos, área para mascotas, mesas de picnic, asadores, mobiliario urbano, áreas verdes y estacionamiento.

Uno de los principales atractivos del complejo es el Tobogán Gigante de 14 metros de altura, considerado por las autoridades municipales como el resbaladero más grande de México y el único en el país equipado con elevador para facilitar el acceso de los usuarios. De acuerdo con el alcalde, más de 2 mil 500 personas utilizaron esta atracción durante las primeras horas de funcionamiento.

Pérez Cuéllar informó que el parque contempla futuras etapas de desarrollo, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento de agua y un lago artificial, obras que buscarán ampliar las posibilidades de uso y sostenibilidad del espacio.

El edil señaló que este proyecto forma parte de una estrategia integral para el desarrollo del suroriente de Ciudad Juárez, donde también se han ejecutado obras como el Distribuidor Vial Talamás Camandari, la ampliación y rehabilitación de vialidades, la construcción del Estadio 8 de Diciembre, nuevos centros de atención infantil y mejoras en espacios públicos y planteles educativos.

“Lo más importante es que esta obra ya está totalmente pagada. No hay un solo peso de deuda aquí y eso nos da mucha satisfacción porque estamos entregando infraestructura que ya fue cubierta con recursos municipales”.

Como parte de la jornada inaugural, las familias asistentes disfrutaron de espectáculos a cargo de Los Chicharrines y de la agrupación Sonora Skándalo, en un evento que reunió a funcionarios municipales, representantes de distintos poderes y ciudadanos que acudieron a conocer el nuevo espacio.

El Parque Urbano Suroriente se localiza en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Ramón Rayón y permanecerá abierto de manera gratuita para toda la ciudadanía.

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