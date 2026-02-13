Movil - LB1A -
febrero 13, 2026
Juárez / El Paso

Impulsan Municipio y Estado apoyos para empresarios y productores en Juárez

Juárez / El Paso

Redacción ADN / Agencias
Analizan programas de financiamiento y acompañamiento para Mipymes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo sostuvieron una reunión con la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, y personal de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) del Estado, con el objetivo de conocer y coordinar los programas de apoyo dirigidos a empresarios y productores locales.

El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la Comisión, informó que durante el encuentro se presentaron esquemas enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), tanto del sector industrial como del ámbito rural, incluyendo productores.

Entre los beneficios contemplados destacan financiamientos, acceso a maquinaria y equipo, así como programas de acompañamiento empresarial para fortalecer modelos de negocio y ampliar capacidades productivas.

Acosta Aviña señaló que esta coordinación interinstitucional busca generar mecanismos concretos de apoyo a la ciudadanía y que el trabajo conjunto con el SIDE se mantiene desde el inicio de la actual administración municipal.

Como parte de las acciones emprendidas, se han organizado encuentros de emprendimiento en los que se orienta a las y los participantes sobre registro de marca, acceso a financiamiento y herramientas para fortalecer servicios y procesos comerciales.

Los regidores informaron que están a la espera del calendario oficial por parte del SIDE, el cual permitirá definir fechas para acercar de manera directa estos programas a las personas interesadas.

En la reunión también participaron los regidores Alejandro Jiménez Vargas y Fernanda Ávalos Medina, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el desarrollo económico local mediante la vinculación entre niveles de gobierno.

