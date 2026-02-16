Impulsan certificación de intérpretes indígenas para fortalecer atención pública en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Capacitan a 24 hablantes de rarámuri y ódami para garantizar servicios con pertinencia cultural en instancias gubernamentales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Programa Interinstitucional de Atención Indígena (PIAI) concluyó el Curso Inicial de Profesionalización y Certificación de Intérpretes de Lenguas Indígenas para la Atención en los Servicios Públicos, una estrategia orientada a fortalecer la atención institucional con enfoque intercultural en el estado de Chihuahua.

La capacitación fue diseñada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y se desarrolló en modalidad híbrida durante 80 horas.

El programa abordó contenidos relacionados con tipos y modalidades de interpretación, ética profesional, confidencialidad y autocuidado, así como ejercicios prácticos en materia jurídica y de salud.

También incluyó formación en traducción de documentos oficiales y participación lingüística, aspectos clave para garantizar el acceso efectivo de las personas indígenas a servicios públicos, particularmente en ámbitos sensibles como la procuración de justicia y la atención médica.

En total participaron 24 personas, de las cuales 21 son hablantes de lengua rarámuri y tres de lengua ódami (tepehuán del norte). Las y los asistentes provienen de los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Juárez y Chihuahua capital, lo que amplía la cobertura territorial de intérpretes certificados en distintas regiones del estado.

Cinco de las personas que concluyeron el curso actualmente laboran como servidoras y servidores públicos en la SPyCI, lo que contribuye al fortalecimiento de capacidades institucionales para ofrecer atención con pertinencia cultural y lingüística.

La profesionalización de intérpretes se enmarca en las políticas estatales orientadas a la preservación y promoción de las lenguas originarias, así como en el cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a recibir atención en su idioma dentro de las instancias públicas, conforme a los principios de inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural.

