Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 28, 2026 | 12:02
InicioEstadoJuárez / El Paso

Impulsa Salud Municipal acciones para fortalecer la salud mental en espacios laborales

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Talleres y pláticas buscan prevenir estrés y desgaste emocional entre trabajadores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal reforzó sus programas de atención psicológica mediante talleres y pláticas orientadas a fortalecer la salud mental en distintos entornos laborales y educativos de la ciudad, como parte de una estrategia permanente de prevención y bienestar social.

Con este enfoque, el equipo de psicología del Centro de Salud Urbano B impartió el taller “Manejo del Estrés” en las oficinas administrativas de la cadena de supermercados Smart, donde se brindaron herramientas prácticas para identificar, comprender y controlar situaciones de tensión en el ámbito laboral.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada se benefició directamente a 57 trabajadores, además de registrarse 171 acciones de atención, lo que refleja el impacto de este tipo de intervenciones en la vida cotidiana de los empleados y en la promoción de ambientes laborales más sanos y productivos.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, subrayó que la atención a la salud mental se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas públicas locales, al incidir directamente en la calidad de vida y el desempeño de las personas.

“Atender la salud mental ya no es un tema secundario, sino una necesidad prioritaria para mejorar la calidad de vida, fortalecer entornos de trabajo saludables y prevenir problemáticas como el estrés, la ansiedad y el desgaste emocional”.

La funcionaria explicó que estas acciones buscan reducir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, al tiempo que fomentan la cultura del autocuidado y la atención oportuna entre la población económicamente activa.

La dependencia municipal reiteró que estos talleres forman parte de una estrategia integral para acercar los servicios de atención psicológica a la comunidad, apostando por la prevención, la información y el acompañamiento profesional como ejes fundamentales para atender la salud mental, un tema que exige atención constante y especializada.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Regresaron a clases más de 725 mil estudiantes de Educación Básica

Retorno a las aulas se dio con total normalidad y sin eventualidades. Chihuahua, Chih .-...
En la Salud

Combate Municipio la rickettsia con distintas acciones

Como parte de un trabajo conjunto, el Gobierno Municipal a través de varias dependencias...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.