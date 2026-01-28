Impulsa Salud Municipal acciones para fortalecer la salud mental en espacios laborales

Publicidad - LB2 -

Talleres y pláticas buscan prevenir estrés y desgaste emocional entre trabajadores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal reforzó sus programas de atención psicológica mediante talleres y pláticas orientadas a fortalecer la salud mental en distintos entornos laborales y educativos de la ciudad, como parte de una estrategia permanente de prevención y bienestar social.

Con este enfoque, el equipo de psicología del Centro de Salud Urbano B impartió el taller “Manejo del Estrés” en las oficinas administrativas de la cadena de supermercados Smart, donde se brindaron herramientas prácticas para identificar, comprender y controlar situaciones de tensión en el ámbito laboral.

Durante la jornada se benefició directamente a 57 trabajadores, además de registrarse 171 acciones de atención, lo que refleja el impacto de este tipo de intervenciones en la vida cotidiana de los empleados y en la promoción de ambientes laborales más sanos y productivos.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, subrayó que la atención a la salud mental se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas públicas locales, al incidir directamente en la calidad de vida y el desempeño de las personas.

“Atender la salud mental ya no es un tema secundario, sino una necesidad prioritaria para mejorar la calidad de vida, fortalecer entornos de trabajo saludables y prevenir problemáticas como el estrés, la ansiedad y el desgaste emocional”.

La funcionaria explicó que estas acciones buscan reducir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, al tiempo que fomentan la cultura del autocuidado y la atención oportuna entre la población económicamente activa.

La dependencia municipal reiteró que estos talleres forman parte de una estrategia integral para acercar los servicios de atención psicológica a la comunidad, apostando por la prevención, la información y el acompañamiento profesional como ejes fundamentales para atender la salud mental, un tema que exige atención constante y especializada.

