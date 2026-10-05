Impulsa Municipio diversificación turística para fortalecer hoteles en Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que buscan atraer visitantes mediante turismo médico, eventos y promoción económica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal trabaja con el sector hotelero para diversificar las visitas a Ciudad Juárez y fortalecer su actividad mediante estrategias de promoción turística, turismo médico y realización de eventos.

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que el municipio mantiene coordinación con empresarios hoteleros, ante las afectaciones que han enfrentado por cambios en los trámites consulares y la reducción de visitantes relacionados con esos procesos.

- Publicidad - HP1

Durante la conferencia de prensa semanal, el presidente municipal indicó que es necesario ampliar las opciones para atraer visitantes a la ciudad, más allá de quienes acudían a realizar solicitudes de visa o procedimientos migratorios.

Ortiz Orpinel reconoció la capacidad de adaptación del sector hotelero fronterizo, cuya asociación celebró recientemente 76 años de trabajo en Ciudad Juárez.

El alcalde explicó que las decisiones relacionadas con trámites consulares corresponden a las autoridades estadounidenses, por lo que el municipio busca fortalecer otros segmentos que generen demanda de hospedaje.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico, el Gobierno Municipal ha participado en ferias nacionales e internacionales para promover los atractivos de Ciudad Juárez y posicionar a la frontera como destino para distintos tipos de visitantes.

El presidente municipal destacó el crecimiento del turismo médico y el regreso de eventos de gran magnitud como oportunidades para impulsar la ocupación hotelera y dinamizar la economía local.

Ortiz Orpinel señaló que el municipio mantiene mesas técnicas permanentes con representantes del sector hotelero, con el objetivo de encontrar mecanismos que otorguen mayor solidez a la actividad turística y de hospedaje.

“Para mí son embajadores de buena voluntad de nuestra ciudad”.

El alcalde afirmó que las y los trabajadores de la hotelería representan uno de los primeros contactos de quienes visitan Ciudad Juárez, por lo que su labor también contribuye a proyectar la imagen de la ciudad.

El Gobierno Municipal indicó que continuará con acciones de promoción, coordinación empresarial y fortalecimiento de eventos para ampliar la presencia de visitantes y apoyar al sector hotelero.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.