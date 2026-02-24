Impulsa Juárez estrategia para consolidarse como destino turístico emergente

Publicidad - LB2 -

Municipio proyecta presencia en siete foros nacionales e internacionales de promoción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo sostuvo una reunión con el director de Promoción Turística del Gobierno Municipal, Francisco Moreno Villafuerte, quien presentó la agenda de actividades orientadas a posicionar a Ciudad Juárez como un destino turístico emergente.

En el encuentro participaron los regidores Alejandro Daniel Acosta Aviña y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, quienes revisaron los eventos en los que la ciudad tendrá representación para promover su oferta turística y atraer visitantes.

“En esta reunión revisamos todos los eventos en los que Ciudad Juárez va a salir a promoverse como un destino turístico y con las alternativas para la organización de eventos”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el funcionario, se contemplan alrededor de siete participaciones en foros nacionales e internacionales, entre ellos el Tianguis Turístico, IBTM Américas, la Feria ARLAG y el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones.

La estrategia priorizará ciudades con conectividad aérea directa hacia Juárez, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de la región del Bajío y Aguascalientes, con el objetivo de fortalecer el flujo de visitantes.

Moreno Villafuerte señaló que se buscará acudir a estos encuentros con representación del sector turístico local, a fin de consolidar alianzas y proyectar una imagen integral de la frontera.

La promoción incluirá atractivos como el Museo Juan Gabriel, experiencias vinculadas al desierto, la infraestructura hotelera instalada y la oferta de entretenimiento, como parte de una estrategia orientada a diversificar la economía local y generar beneficios sociales y económicos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.