Impulsa Estado financiamiento para MiPyMES turísticas en Ciudad Juárez

Programa estatal ofrece créditos de hasta 500 mil pesos con tasa preferencial para fortalecer negocios del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó en esta frontera la plática informativa “Impulso al Financiamiento Turístico”, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) del sector, con el propósito de difundir las opciones de crédito disponibles para fortalecer proyectos y ampliar operaciones.

La sesión fue encabezada por el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia Franco, junto con el jefe de Financiamiento Turístico y el representante de la dependencia en la Zona Norte, quienes presentaron los esquemas vigentes para el sector.

Entre los apoyos destaca un programa que contempla créditos de hasta 500 mil pesos para negocios con menos de un año de operación en el ramo turístico, con tasas de interés preferenciales orientadas a facilitar el acceso al financiamiento.

De acuerdo con la dependencia, estos recursos pueden destinarse a equipamiento, mejora de infraestructura y promoción de servicios, con el objetivo de incrementar el flujo operativo de las empresas y fortalecer su competitividad.

En esta jornada participaron más de 20 agencias de viajes juarenses, por lo que la exposición se enfocó en la relevancia estratégica de este segmento para la promoción de destinos y la dinamización económica en la región fronteriza.

El programa cuenta con una bolsa estatal superior a los 12 millones de pesos y está disponible también para pequeños hoteles, moteles, restaurantes y otros establecimientos vinculados a la cadena de valor turística en Ciudad Juárez y el resto de la entidad.

La Secretaría de Turismo señaló que estas acciones buscan consolidar el crecimiento del sector en Chihuahua, mediante el acceso a herramientas financieras que impulsen la oferta y la calidad de los servicios.

