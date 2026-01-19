Impulsa alcalde plebiscito por adeudo millonario del PAN en pago del Predial

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal de Juárez exige el pago de más de 9.5 millones de pesos acumulados desde 2012 y plantea consulta ciudadana ante posible remate de inmuebles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez exigirá al Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) el pago de un adeudo superior a 9.5 millones de pesos por concepto de Impuesto Predial, correspondiente a tres inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad, con rezagos acumulados desde el año 2012.

Durante su conferencia semanal, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expuso que en 2025 se pagaron 376 mil 044 cuentas de Predial, reflejo —dijo— del cumplimiento ciudadano, ya sea mediante pago directo o convenios, lo que contrasta con el incumplimiento de algunas instituciones.

- Publicidad - HP1

El alcalde detalló que el PAN mantiene adeudos en tres cuentas de Predial: el edificio principal ubicado en el cruce de 16 de Septiembre y 5 de Mayo, con una deuda de 6 millones 396 mil 172 pesos; el inmueble contiguo en 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, con 1 millón 755 mil 888 pesos; y el estacionamiento sobre avenida 16 de Septiembre, con un adeudo de 1 millón 377 mil 120 pesos.

El último pago registrado por los tres inmuebles data del 14 de mayo de 2012, lo que arroja un adeudo total acumulado de 9 millones 529 mil 180 pesos. El edil subrayó que esta situación resulta incongruente, considerando que el partido político recibió en 2025 más de 54 millones de pesos en prerrogativas públicas.

“Si la ciudadanía cumple puntualmente con el Predial, cualquier institución también está en posibilidad de hacerlo”, expresó el presidente municipal al anunciar medidas para exigir la regularización fiscal.

Ante este escenario, Pérez Cuéllar instruyó a la Tesorería Municipal a notificar de inmediato al Comité Municipal del PAN para que cubra el adeudo. Además, anunció que propondrá en la sesión de Cabildo del próximo 28 de enero la convocatoria a un plebiscito ciudadano, con el objetivo de conocer la opinión de la población sobre la exigencia de pago y, en caso de persistir el incumplimiento, el posible remate de las instalaciones conforme a la ley.

El alcalde explicó que tanto la ciudadanía como el propio Cabildo tienen facultades para promover un plebiscito, el cual podría realizarse incluso durante el presente año. El proceso contemplaría una campaña de difusión y la participación de voluntarios que acudirían casa por casa, iniciando en el distrito cinco, para recabar la opinión ciudadana.

Finalmente, la autoridad municipal aclaró que si el partido político liquida su adeudo antes de que avance el proceso, el plebiscito dejaría de ser necesario. No obstante, advirtió que de mantenerse el incumplimiento, se continuaría con la consulta pública y las acciones legales correspondientes, al tiempo que reconoció que existen otras instituciones con rezagos en el Predial, pero se comenzará con este caso como un mensaje de equidad fiscal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.