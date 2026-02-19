Movil - LB1A -
febrero 19, 2026
Juárez / El Paso

Ilumina Municipio fraccionamiento Senderos del Sol con inversión de 1.7 millones de pesos

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Instalan 106 luminarias LED y refuerzan infraestructura para mejorar seguridad en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de nuevas luminarias en el fraccionamiento Senderos del Sol, como parte de una intervención integral orientada a fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de los espacios públicos en ese sector.

Durante el evento, el alcalde señaló que la administración municipal continúa trabajando directamente en las colonias para atender necesidades prioritarias y elevar la calidad de vida de las familias juarenses.

El director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, informó que se instalaron 106 luminarias LED de 60, 160 y 200 watts, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en la iluminación de calles y áreas comunes.

Además, se colocaron 19 arbotantes sencillos y 19 bases de concreto de 1.20 metros de altura, infraestructura que fortalece el sistema eléctrico y garantiza mayor durabilidad. La inversión total destinada a estos trabajos ascendió a 1 millón 765 mil 100.15 pesos.

Vecinos del sector señalaron que durante varios años esperaron la instalación de alumbrado público en la zona, destacando que la nueva tecnología LED contribuirá a mejorar la percepción de seguridad.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Limpia retiró 10 llantas, media tonelada de hierba y basura, así como una tonelada de tierra de arrastre. También se efectuó el retiro de tres pendones y el barrido manual de banquetas.

Asimismo, cuadrillas de Parques y Jardines realizaron labores de limpieza general, poda formativa y retiro de residuos, como parte de una estrategia integral de recuperación de espacios públicos en Senderos del Sol.

