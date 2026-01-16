Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 16, 2026 | 15:31
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Habilita Limpia Puntos Limpios en distintas colonias de la ciudad

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Contenedores estarán disponibles durante el fin de semana para facilitar la correcta disposición de residuos domésticos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia habilitó los Puntos Limpios que estarán en funcionamiento durante este fin de semana en distintas colonias de la ciudad, como parte del programa Puntos Limpios a tu Colonia, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos domésticos y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.

    El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los nuevos contenedores se localizan en la calle Che Guevara, entre Luis Escobar y Jaime Nuno, en la colonia Manuel Valdez, así como en la calle Arecas y avenida Lote Bravo, en el fraccionamiento Arecas I.

    - Publicidad - HP1

    También se encuentran habilitados en la calle Ejido Guadalupe, entre Ejido Jesús Carranza y Ejido San Agustín, en la colonia El Papalote, a un costado de un taller, además de otro punto en la calle Playa La Antigua y avenida de Las Torres, en el fraccionamiento Hacienda Universidad.

    “Los contenedores estarán disponibles desde hoy y hasta el lunes 19 de enero”.

    El funcionario recordó que no está permitido depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos, ya que los Puntos Limpios son exclusivamente para residuos de uso doméstico, por lo que exhortó a la población a respetar las indicaciones para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

    De acuerdo con la Dirección de Limpia, estos espacios están diseñados para que las y los vecinos depositen adecuadamente los residuos sólidos urbanos, lo que contribuye a mantener calles, parques y áreas comunes en mejores condiciones, además de prevenir la formación de tiraderos clandestinos.

    El programa Puntos Limpios a tu Colonia forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para fortalecer la participación ciudadana, promover el manejo responsable de los residuos y contribuir al cuidado del entorno urbano en Ciudad Juárez.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Respalda Sindicato del IMSS a Sheinbaum: ¡Es hora de empoderar a las mujeres!

    ¡Histórico respaldo del Sindicato del IMSS a Sheinbaum! ✊ El empoderamiento femenino toma fuerza en México. Descubre todos los detalles que cambiará el panorama político. ¡No te lo pierdas! #MujeresAlPoder #Sheinbaum2024 #CiudadJuare
    Estado

    Obtiene Francisco Sánchez amparo para trabajadores del Poder Judicial

    Diputado chihuahuense Francisco Sánchez Villegas logra suspensión de plano que detiene discurso de odio del Presidente López Obrador contra trabajadores del Poder Judicial. #Justicia #Independencia #Autonomía #PoderJudicial
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.