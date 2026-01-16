Habilita Limpia Puntos Limpios en distintas colonias de la ciudad

Publicidad - LB2 -

Contenedores estarán disponibles durante el fin de semana para facilitar la correcta disposición de residuos domésticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia habilitó los Puntos Limpios que estarán en funcionamiento durante este fin de semana en distintas colonias de la ciudad, como parte del programa Puntos Limpios a tu Colonia, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos domésticos y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los nuevos contenedores se localizan en la calle Che Guevara, entre Luis Escobar y Jaime Nuno, en la colonia Manuel Valdez, así como en la calle Arecas y avenida Lote Bravo, en el fraccionamiento Arecas I.

También se encuentran habilitados en la calle Ejido Guadalupe, entre Ejido Jesús Carranza y Ejido San Agustín, en la colonia El Papalote, a un costado de un taller, además de otro punto en la calle Playa La Antigua y avenida de Las Torres, en el fraccionamiento Hacienda Universidad.

“Los contenedores estarán disponibles desde hoy y hasta el lunes 19 de enero”.

El funcionario recordó que no está permitido depositar tierra, escombro ni residuos peligrosos, ya que los Puntos Limpios son exclusivamente para residuos de uso doméstico, por lo que exhortó a la población a respetar las indicaciones para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

De acuerdo con la Dirección de Limpia, estos espacios están diseñados para que las y los vecinos depositen adecuadamente los residuos sólidos urbanos, lo que contribuye a mantener calles, parques y áreas comunes en mejores condiciones, además de prevenir la formación de tiraderos clandestinos.

El programa Puntos Limpios a tu Colonia forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para fortalecer la participación ciudadana, promover el manejo responsable de los residuos y contribuir al cuidado del entorno urbano en Ciudad Juárez.

