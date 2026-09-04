Fortalece Salud acciones por derechos sexuales y reproductivos en Chihuahua

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La dependencia ofrece orientación, anticonceptivos, Servicios Amigables y atención preventiva en VIH e infecciones de transmisión sexual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado fortalece las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual.

La dependencia informó que estas acciones se desarrollan bajo principios de respeto, inclusión y atención libre de estigma y discriminación, con el propósito de que la población acceda a información confiable y servicios de salud adecuados.

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María Alcántara, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva del Distrito 2 Juárez, explicó que las labores se realizan mediante distintos componentes, entre ellos planificación familiar, salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como prevención y atención de la violencia de género.

Como parte de estas estrategias, en los centros de salud se brinda asesoría, orientación y atención integral, además de facilitar el acceso a diversos métodos anticonceptivos.

Entre las opciones disponibles se encuentran preservativos, anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos, métodos hormonales y alternativas permanentes como la vasectomía sin bisturí.

En el caso de adolescentes, la Secretaría de Salud cuenta con 14 espacios denominados Servicios Amigables, donde se ofrece atención especializada, confidencial y orientada a las necesidades de este sector de la población.

La dependencia también dispone de la unidad móvil itinerante EDUSEX, mediante la cual se acerca información y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes.

A través de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se realizan acciones de prevención, detección y control, además de promover el ejercicio de los derechos sexuales sin distinción.

La Secretaría de Salud recordó que este año la Asociación Mundial para la Salud Sexual propuso el lema “Every Body”, que plantea que la salud sexual no se limita a la ausencia de enfermedades, sino que comprende bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad.

Con estas acciones, la dependencia estatal reiteró su compromiso de promover servicios de calidad, herramientas de prevención e información que permitan a las personas tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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