Fortalece IPACULT cooperación cultural binacional en El Paso, Texas

El instituto participó en la presentación del proyecto SUTURA, un encuentro artístico binacional previsto para otoño de 2026.

El Paso, Texas (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) reforzó la agenda de cooperación cultural binacional al participar en la presentación comunitaria del proyecto SUTURA Binational Art Encounter, realizada en el El Paso Mexican American Cultural Center (MACC).

La actividad se desarrolló por invitación del artista fronterizo Edgar Picazo Merino, creador de la iniciativa, y contó con la presencia de Ogla Liset Olivas Sánchez, directora general del IPACULT; Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural, e Itzel Olvera, directora del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Durante el encuentro, las representantes del instituto municipal refrendaron el compromiso del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez con el impulso de proyectos que fortalezcan el diálogo artístico y la interacción cultural entre Juárez y El Paso, como parte de una visión metropolitana y fronteriza.

SUTURA es un proyecto concebido para convertirse en el primer encuentro artístico binacional de su tipo, con sede simultánea en Ciudad Juárez y El Paso, y con realización prevista para el otoño de 2026. La propuesta plantea una reflexión sobre la frontera como una herida abierta, abordada desde procesos de creación colectiva y sanación simbólica a través del arte.

La presentación incluyó la exposición de una agenda que contempla exhibiciones, performances, visitas a estudios y espacios culturales, así como programación especializada dirigida a artistas, académicos, coleccionistas y profesionales del sector cultural de ambos lados de la frontera.

El proyecto subraya la importancia del trabajo conjunto para mejorar el entorno social y cultural, utilizando la práctica artística como herramienta de encuentro, intercambio y construcción comunitaria.

“Asistimos al MACC como parte del interés del Gobierno Municipal en la proyección del arte binacional. Desde el IPACULT respaldamos iniciativas que fomenten el intercambio y la construcción cultural conjunta”, expresó la directora general del instituto.

Con esta participación, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través del IPACULT, consolida su papel en el impulso de plataformas binacionales que fortalecen la identidad fronteriza y promueven una cooperación cultural sostenida entre ambas ciudades.

