Expone director de Ecología acciones contra la Rickettsia en foro binacional

Destaca más de 20 mil servicios gratuitos en 2025 y refuerzan fumigaciones en colonias del surponiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Segundo Foro Binacional para la Prevención de la Rickettsia, el director de Ecología del Municipio, César Díaz Gutiérrez, presentó las acciones implementadas para contener la proliferación de garrapatas y reducir los casos de rickettsiosis en la ciudad.

Durante su participación, el funcionario señaló que, desde que asumió la titularidad de la dependencia, se reforzó la estrategia de atención y prevención ante una enfermedad que calificó como delicada por su impacto en la salud pública.

Detalló que entre 2023 y 2025 se han realizado miles de fumigaciones en distintos puntos del municipio. Tan solo en 2024 se efectuaron 8 mil 962 intervenciones, mientras que en 2025 se otorgaron más de 20 mil servicios gratuitos, tanto en viviendas como en planteles educativos.

“En enero se hicieron 2 mil 539 y en febrero 986 servicios, fumigando tanto en viviendas como en escuelas de la localidad”, informó.

Explicó que al inicio de este año las brigadas se concentraron en las colonias conocidas como los Kilómetros, en el surponiente de la ciudad, zona donde históricamente se ha registrado mayor incidencia debido a la presencia de terrenos con tierra suelta y perros en situación de calle.

Asimismo, indicó que durante febrero se extendieron las acciones preventivas a la zona de Valle del Sol, particularmente en parques de reciente creación que registran alta afluencia de familias.

Díaz Gutiérrez señaló que la dependencia ha dado seguimiento a diversos casos de rickettsiosis, entre ellos el de una menor de 11 años, lo que ha reforzado la necesidad de mantener campañas permanentes.

“Ya se está trabajando para que personal de Ecología vaya a dar pláticas a alumnos de diversas escuelas junto con la botarga ‘Cata la garrapata’, con el propósito de que identifiquen a las garrapatas y se los comenten a sus padres si llegan a ver alguna”, indicó.

El Segundo Foro Binacional reunió a autoridades de México y Estados Unidos con el objetivo de intercambiar estrategias de prevención y control, en una región fronteriza donde la movilidad y las condiciones climáticas inciden en la propagación de esta enfermedad transmitida por garrapatas.

