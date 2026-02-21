Movil - LB1A -
Cortesía. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en Conferencia Mañanera del Pueblo de 3 de Noviembre de 2025

Exige Claudia Sheinbaum justicia para trabajadores de AHMSA y reactivación de la siderúrgica

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Gobierno federal solicita que en el proceso concursal se priorice el pago a empleados y la continuidad operativa.

Monclova, Coah. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en el proceso legal que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) debe garantizarse justicia para las y los trabajadores, así como la reactivación de la siderúrgica, en el marco del concurso mercantil que atraviesa la empresa.

Al referirse al caso durante su visita a Coahuila, la mandataria explicó que el procedimiento depende de resoluciones judiciales y que ya se realizó una subasta como parte del proceso.

“Le dijimos, queremos dos condiciones: la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA. Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No. Primero van los trabajadores de AHMSA”, expresó.

Sheinbaum indicó que el Gobierno de México solicitó formalmente a la jueza y al síndico encargados del concurso que se respete la prelación de pagos conforme a la ley y que se evite afectar a quienes dependen directamente de la empresa.

En segundo término, señaló que la administración federal busca que el proceso no concluya únicamente con la venta de activos, sino que se impulse la reactivación de la actividad siderúrgica y de la economía vinculada a AHMSA, relevante para la región centro de Coahuila.

“Lo segundo que pedimos, es la reactivación de AHMSA. Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí”, puntualizó.

La presidenta agregó que en las próximas semanas podría definirse el rumbo del proceso, y aseguró que el Gobierno federal dará seguimiento cercano al caso, en atención a la situación laboral y económica que impacta a miles de familias en la entidad.

