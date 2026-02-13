Movil - LB1A -
febrero 13, 2026 | 17:12
Exhorta Seguridad Vial a evitar uso de distractores al conducir en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Reglamento prohíbe operar celular mientras el vehículo está en marcha.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a evitar el uso del teléfono celular y otros distractores al conducir, al advertir que estas prácticas afectan la fluidez del tránsito y aumentan el riesgo de accidentes con consecuencias graves.

La dependencia recordó que el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez establece, en su Artículo 88, fracción XX, que los conductores no deben operar teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos, eléctricos o mecánicos que generen distracción mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

No obstante, la normativa permite el uso de dispositivos de manos libres, siempre que el conductor mantenga ambas manos en el volante y no se obstruya su visibilidad.

Seguridad Vial señaló que tampoco se recomienda manipular el teléfono mientras el vehículo está detenido ante la luz roja, maquillarse al conducir o intentar configurar la radio u otros aparatos eléctricos durante la marcha.

Para contestar llamadas o enviar mensajes, la corporación sugiere orillarse hacia la derecha en un sitio seguro, sin obstruir la circulación, antes de utilizar el dispositivo.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, orientada a reducir incidentes y fomentar la responsabilidad al transitar por las vialidades de la ciudad.

