Exhorta Canaco Juárez a Concanaco a evitar judicializar debate interno

Presidente Iván Pérez Ruiz acude a citatorio en CDMX y pide transparencia sobre gastos con tarjeta corporativa.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, informó que atendió un citatorio emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de una denuncia por presunta “divulgación de secretos” presentada por el dirigente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Stéffano.

De acuerdo con el comunicado fechado el 23 de febrero de 2026, la denuncia se relaciona con cuestionamientos realizados en 2025 sobre gastos efectuados por el titular de Concanaco durante un viaje a Estados Unidos, presuntamente con una tarjeta corporativa American Express del organismo.

Canaco Juárez señaló que dichos señalamientos fueron planteados inicialmente por la presidenta de Canaco Camargo y posteriormente retomados por un medio fronterizo en el que Pérez Ruiz participó como invitado. A la fecha, sostuvo, no se ha ofrecido una explicación clara sobre el motivo y destino de los recursos observados.

El organismo empresarial consideró que el asunto debe atenderse con absoluta transparencia y subrayó que la aprobación de estados financieros en asamblea no limita a las cámaras autónomas a solicitar documentación o aclaraciones sobre el uso de los recursos que aportan a la confederación.

Asimismo, advirtió que la judicialización de un debate relacionado con rendición de cuentas representa un desgaste innecesario para dirigentes y agremiados, además de una carga adicional para las instituciones públicas.

El presidente de Canaco Juárez hizo un llamado al titular de Concanaco a evitar el uso de instancias judiciales para resolver cuestionamientos internos, aclarar el uso de la tarjeta corporativa y presentar información detallada que permita disipar dudas.

Finalmente, la cámara reiteró su compromiso con la legalidad, la institucionalidad y la defensa de los intereses de sus agremiados, al tiempo que subrayó la responsabilidad de los representantes empresariales de conducirse con honestidad y transparencia.

