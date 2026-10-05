Esteriliza DABA a 349 perros y gatos en Parajes de San José

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La dependencia municipal realizó jornadas de vacunación, microchip y control de garrapatas en distintos sectores de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal esterilizó a 349 perros y gatos durante una jornada realizada en la colonia Parajes de San José, como parte de las actividades de bienestar animal efectuadas durante el fin de semana.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que las acciones incluyeron servicios de esterilización, vacunación antirrábica, colocación de microchips y aplicación de producto contra garrapatas en distintos puntos de la ciudad.

“En DABA seguimos trabajando con el corazón y llevando servicios de bienestar animal a diferentes sectores de nuestra ciudad”.

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La funcionaria explicó que el viernes personal de la dependencia acudió a la colonia Independencia II, donde se brindaron servicios de vacunación antirrábica y aplicación de spray contra garrapatas para mascotas de familias del sector.

El sábado, DABA participó en la Cruzada por Juárez realizada en la colonia La Enramada, donde ofreció vacunación antirrábica y colocación de microchips, con el objetivo de promover la salud animal y la tenencia responsable.

La dependencia también llevó servicios de vacunación, microchip y control de garrapatas a otras comunidades, además de recibir una colecta de alimento destinada al Banco de Alimentos de la institución.

El domingo se desarrolló la campaña de esterilización en la nueva Academia de Policía, ubicada en Parajes de San José, donde fueron intervenidos quirúrgicamente 349 animales de compañía entre perros y gatos.

Además de las cirugías, durante la jornada se aplicaron vacunas antirrábicas, se colocaron microchips y se ofreció tratamiento preventivo contra garrapatas, con la finalidad de acercar estos servicios a más familias juarenses.

Arredondo Salinas agradeció el apoyo de médicos veterinarios, personal de DABA, voluntarios y ciudadanía que participa en las campañas, al señalar que estas acciones contribuyen a prevenir enfermedades y fortalecer la cultura de cuidado animal.

“Cada jornada representa una oportunidad para prevenir enfermedades, fomentar la tenencia responsable y construir una ciudad más consciente, solidaria y respetuosa con los animales”.

La dependencia municipal reiteró que mantendrá las campañas de atención preventiva y bienestar animal en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de su estrategia para apoyar a familias responsables del cuidado de mascotas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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