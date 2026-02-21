Entrega Municipio 229 luminarias LED en Villas de Alcalá y refuerza servicios urbanos

Publicidad - LB2 -

Inversión de casi 3 millones de pesos mejora alumbrado, limpieza y áreas verdes en ese sector habitacional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de 229 nuevas luminarias LED y la rehabilitación integral del sistema de alumbrado público en el fraccionamiento Villas de Alcalá, como parte de la estrategia municipal para fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana en colonias de la ciudad.

Acompañado por el director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez, y el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, el alcalde señaló que estas acciones responden a la necesidad de brindar espacios más seguros y funcionales para las familias juarenses.

- Publicidad - HP1

“Estas obras responden a la necesidad de brindar espacios más seguros y mejor iluminados para las familias”, expresó el alcalde durante el evento.

En la intervención se instalaron 229 luminarias tipo LED de 55, 80 y 160 watts, además de dos arbotantes sencillos y siete dobles. También se colocaron ocho bases de concreto de 1.20 metros y se rehabilitaron tres adicionales, como parte del mejoramiento integral del sistema.

El director de Alumbrado Público detalló que se instalaron 119 brazos punta poste, cuatro brazos chicos y 25 brazos de 1.70 metros, así como la rehabilitación de mil 400 metros de cable aéreo 2+1 calibre 6 y 100 metros de cable calibre 8. Las labores incluyeron además la instalación de un registro eléctrico para reforzar la infraestructura existente.

La inversión total destinada a estas acciones ascendió a 2 millones 994 mil 258.10 pesos, recursos orientados al fortalecimiento de servicios públicos en zonas habitacionales con alta demanda de mantenimiento urbano.

Durante el evento, el representante de los colonos, Gumercindo Ramírez, agradeció el respaldo municipal y afirmó que la instalación de las nuevas luminarias representa un beneficio significativo al mejorar la visibilidad y contribuir a una mayor sensación de seguridad en el sector.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de limpieza en el camellón central y en dos parques del fraccionamiento, mientras que la Dirección de Limpia retiró 24 llantas, 4.5 toneladas de hierba y basura, y 4 toneladas de tierra de arrastre, además de cinco pendones y el barrido manual de banquetas, con el objetivo de reforzar las acciones de mejoramiento urbano en Villas de Alcalá.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.