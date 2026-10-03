Entrega Desarrollo Social apoyos a familias durante Cruzada por Juárez en La Enramada

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La dependencia distribuyó despensas y hules, además de brindar atención directa a habitantes del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección General de Desarrollo Social participó en la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en la colonia La Enramada, donde acercó apoyos y servicios gratuitos a familias de ese sector y de colonias cercanas.

Durante la jornada, la dependencia entregó 50 despensas y 100 hules, además de brindar atención directa a los asistentes como parte de las acciones orientadas a atender necesidades prioritarias de la población.

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“Estas actividades nos permiten acercarnos directamente a las familias, escuchar sus necesidades y brindarles una atención más cercana. Desde Desarrollo Social continuaremos trabajando para que los apoyos y servicios lleguen a quienes más los necesitan”.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este tipo de jornadas permiten mantener un contacto directo con la ciudadanía y conocer de primera mano las necesidades de las distintas colonias para orientar mejor los programas y apoyos municipales.

Durante el evento también participaron el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y la presidenta del Voluntariado del DIF Juárez, Angélica Mendoza Beltrán, quienes recorrieron los módulos de atención y convivieron con las familias beneficiadas.

La jornada formó parte de la estrategia Cruzada por Juárez, mediante la cual dependencias municipales y federales coordinan esfuerzos para acercar servicios, trámites y apoyos gratuitos a las colonias, con el propósito de fortalecer la atención comunitaria y ampliar el acceso de la población a programas gubernamentales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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