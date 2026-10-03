InicioEstadoBorderplex

Entrega Desarrollo Social apoyos a familias durante Cruzada por Juárez en La Enramada

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La dependencia distribuyó despensas y hules, además de brindar atención directa a habitantes del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección General de Desarrollo Social participó en la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en la colonia La Enramada, donde acercó apoyos y servicios gratuitos a familias de ese sector y de colonias cercanas.

Durante la jornada, la dependencia entregó 50 despensas y 100 hules, además de brindar atención directa a los asistentes como parte de las acciones orientadas a atender necesidades prioritarias de la población.

- Publicidad - HP1

“Estas actividades nos permiten acercarnos directamente a las familias, escuchar sus necesidades y brindarles una atención más cercana. Desde Desarrollo Social continuaremos trabajando para que los apoyos y servicios lleguen a quienes más los necesitan”.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este tipo de jornadas permiten mantener un contacto directo con la ciudadanía y conocer de primera mano las necesidades de las distintas colonias para orientar mejor los programas y apoyos municipales.

Durante el evento también participaron el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y la presidenta del Voluntariado del DIF Juárez, Angélica Mendoza Beltrán, quienes recorrieron los módulos de atención y convivieron con las familias beneficiadas.

La jornada formó parte de la estrategia Cruzada por Juárez, mediante la cual dependencias municipales y federales coordinan esfuerzos para acercar servicios, trámites y apoyos gratuitos a las colonias, con el propósito de fortalecer la atención comunitaria y ampliar el acceso de la población a programas gubernamentales.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Revela Morena que Cruz Pérez Cuéllar encabezó evaluación interna en Chihuahua con 8.5 de 10

La dirigencia presentó los resultados del proceso y señaló que el alcalde con licencia...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Qatar 2022

Ghana vence a Corea del Sur

La actividad del Grupo H continuó en el Education City Stadium donde la selección...
Borderplex

Reinstalan en mercado laboral al 50% de exempleados de NAMS

Gracias a alianza entre Estado y empresarios
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto