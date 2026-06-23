Entrega Desarrollo Rural pacas de rastrojo de maíz a ganaderos de Juárez

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El apoyo busca mitigar los efectos de la sequía y fortalecer la alimentación del ganado en comunidades rurales del municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio inició la entrega de pacas de rastrojo de maíz a productores pecuarios de distintas comunidades de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para enfrentar los efectos de la sequía que afecta a la región.

El programa beneficia a ganaderos de Samalayuca, El Millón y la zona norponiente del municipio, sectores donde la falta de precipitaciones ha impactado las actividades relacionadas con la producción pecuaria.

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El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, informó que el apoyo forma parte de los programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, enfocados en respaldar a los productores ante las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la dependencia, cada una de las pacas entregadas tiene un peso aproximado de 650 kilogramos y cada beneficiario recibirá hasta 20 unidades para contribuir a la alimentación del ganado.

La estrategia busca reducir las afectaciones provocadas por la escasez de forraje y ayudar a los productores a mantener la actividad ganadera durante el periodo de sequía.

Las autoridades señalaron que la ganadería representa una fuente importante de ingresos para numerosas familias de las zonas rurales del municipio, por lo que este tipo de apoyos resulta fundamental para la estabilidad económica de las comunidades.

Reyes Córdova invitó a las y los productores interesados a acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en las instalaciones de Atención Ciudadana del Suroriente, en la colonia Zaragoza, donde podrán recibir orientación sobre los programas disponibles y los requisitos para acceder a ellos.

La dependencia municipal indicó que continuará coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado para acercar herramientas, apoyos e incentivos que permitan fortalecer la producción agropecuaria en el campo juarense.

La entrega de pacas forma parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos de la sequía y respaldar una de las principales actividades económicas de las comunidades rurales de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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