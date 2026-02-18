Entrega alcalde pavimentación de la calle Calamar en colonia El Safari

Publicidad - LB2 -

Obra bajo esquema 75-25 del SUMA beneficia de forma directa a 22 familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega oficial de la pavimentación de la calle Calamar, ubicada entre las avenidas Lucha y Triunfo, así como Lucha y Esfuerzo, en la colonia El Safari, obra realizada a través del programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

La intervención contempló 1,017.79 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión total de 1 millón 636 mil 606 pesos, de los cuales 409 mil 151 pesos fueron aportados por vecinos y 1 millón 227 mil 454 pesos por el Municipio.

“Hicieron una muy buena inversión, porque independientemente del 75% que puso el Gobierno Municipal, el valor de las propiedades aumenta porque es concreto hidráulico. Y eso obviamente, pues es un beneficio que se les queda a ustedes y a la ciudad”, expresó el edil.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la Dirección del SUMA, la obra beneficia de manera directa a 22 familias y, derivado de un ahorro presupuestal durante su ejecución, también se realizaron trabajos en las entradas de las cocheras de cada vivienda.

Como acciones complementarias, la Coordinación de Seguridad Vial llevó a cabo la pintura del eje central en un tramo de 120 metros e instaló dos señalamientos gráficos para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, la Dirección de Servicios Públicos retiró 1.4 toneladas de tierra de arrastre y basura, además de instalar 23 luminarias que ya se encuentran en funcionamiento.

Durante el evento, la vecina proponente del proyecto agradeció la participación de los habitantes del sector y el apoyo municipal para concretar la pavimentación de la vialidad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.