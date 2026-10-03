Encabeza alcalde jornada de Atención a las Causas en la colonia La Enramada

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El programa acercó servicios federales y municipales a vecinos del suroriente de Ciudad Juárez y conformó un comité ciudadano de paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno de México, llevó a cabo este sábado una nueva jornada del programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en la colonia La Enramada, con el propósito de acercar servicios públicos y programas sociales a habitantes del suroriente de la ciudad.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acompañado por su esposa, Angélica Mendoza, quien reconoció el trabajo de las y los servidores públicos que participan en estas jornadas y destacó la importancia de atender las necesidades de la población directamente en sus comunidades.

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“Lo que busca el Gobierno Municipal y Federal es acercar los servicios, no desde las oficinas, sino donde realmente está la población y la mejor manera de resolver los problemas es caminando con la gente”.

Durante la jornada, la coordinadora de Estrategias y Análisis de Prevención al Delito y Reconstrucción del Tejido Social, Areli Zarai Rojas Rivera, señaló que Ciudad Juárez se ha consolidado como uno de los municipios con mayor atención dentro de la estrategia nacional de construcción de paz. Indicó que, tras dos años de implementación, se han realizado 24 cruzadas comunitarias, además de acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social.

La funcionaria también destacó la incorporación del programa Jóvenes Unen al Barrio, dirigido a personas de entre 12 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. Explicó que los participantes realizan 180 horas de servicio comunitario, como parte de las acciones impulsadas para fomentar la participación ciudadana y contribuir al desarrollo de las colonias.

“En estos eventos se les acerca prácticamente a la esquina de su casa todos los servicios que tiene el Gobierno Federal y Municipal”.

En representación de los habitantes del sector, Sanjuana Cruz agradeció el respaldo brindado por las autoridades municipales y reconoció la atención que se ha dado a las necesidades de la colonia. Asimismo, durante el evento, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, tomó protesta al comité ciudadano de paz integrado por vecinos de La Enramada.

Al concluir la jornada, el alcalde atendió de manera directa diversas solicitudes de los asistentes. Los servicios beneficiaron a habitantes de las colonias Arecas etapas I y II, Cerradas San Pedro y San Mateo, Cerradas del Sur etapas 1, 2 y 3, Portal de San Pedro y Parajes del Sur, como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la atención comunitaria y la prevención de la violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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