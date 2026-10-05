Encabeza alcalde ceremonia cívica de octubre en la megabandera

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Héctor Rafael Ortiz Orpinel llamó a mantener viva la memoria histórica y fortalecer el respeto a los símbolos patrios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó este lunes los honores a la bandera correspondientes al mes de octubre, en una ceremonia organizada por la Dirección de Educación Municipal en la megabandera.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y promover entre niñas, niños y adolescentes el respeto por los símbolos patrios, así como el conocimiento de los hechos que han marcado la historia de México.

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Tras el izamiento del lábaro patrio, Ortiz Orpinel señaló que El Chamizal representa un espacio significativo para la historia del país y consideró que las ceremonias cívicas contribuyen a fortalecer la identidad de las y los juarenses, chihuahuenses y mexicanos.

El presidente municipal recordó los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, al señalar que mantenerlos presentes en la memoria colectiva permite reconocer hechos y acciones de gobierno que no deben repetirse.

“Que el mes de octubre lo que nos permita sea tener esta memoria colectiva para no repetir los errores del pasado y solamente ver de qué manera generamos mayores condiciones de derechos humanos y de libertades”.

Ortiz Orpinel agregó que fomentar entre las nuevas generaciones el conocimiento de la historia nacional y el respeto a los símbolos patrios contribuye a fortalecer la identidad y la cohesión social.

Como parte de la ceremonia, estudiantes del Colegio Hispano Inglés dieron lectura a las efemérides del mes, en las que se recordaron acontecimientos históricos y conmemoraciones relacionadas con la historia nacional, los derechos humanos, la diversidad cultural y la salud.

Entre las fechas mencionadas destacaron el 2 de octubre de 1968, la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día de la Nación Pluricultural y el Día de las Naciones Unidas.

También se recordó la versión oficial del Himno Nacional Mexicano, el movimiento insurgente y el natalicio de Francisco I. Madero, como parte de las referencias históricas incluidas en las efemérides de octubre.

Luego de los honores correspondientes a la enseña nacional y de la participación de las y los estudiantes, la Banda de Música del Municipio interpretó diversas melodías mexicanas.

A la ceremonia acudieron el director de Educación Municipal, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas; el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla; el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez; el titular de Ecología, César René Díaz Gutiérrez; el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz; y Víctor Sauceda, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

También estuvieron presentes el teniente coronel de Caballería Saúl Ramírez Santiago, segundo comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, y el teniente coronel de la Guardia Nacional, Irán Morales García, de la XX Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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