Disminuye probabilidad de lluvia en Juárez, pero continúa alerta por fuertes vientos

Protección Civil advierte que las rachas podrían mantenerse hasta la mañana del miércoles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que la probabilidad de lluvias en Ciudad Juárez disminuirá gradualmente durante la tarde de este martes, aunque se mantiene la advertencia por fuertes vientos en la región.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido este 10 de marzo, la posibilidad de precipitaciones descenderá a menos del 10 por ciento después de las 4:00 de la tarde, por lo que, en caso de registrarse lluvias durante el resto del día, estas serían mínimas.

Las autoridades señalaron que la captación estimada sería menor a un milímetro, lo que indica que las precipitaciones previstas no representarían acumulaciones significativas.

Durante la jornada se reportaron lluvias aisladas en distintos sectores de la ciudad, principalmente de intensidad ligera y de manera puntual moderada en algunas zonas del municipio.

Protección Civil indicó que hasta el momento no se ha detectado la formación de tormentas durante el desplazamiento de la nubosidad sobre el territorio municipal.

No obstante, la dependencia reiteró que la advertencia por viento permanecerá vigente hasta la mañana del miércoles, por lo que se prevé que durante la tarde, noche y madrugada continúen variaciones en la velocidad del viento.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y tomar precauciones, especialmente ante posibles rachas de viento de ligeras a moderadas en distintos puntos de la ciudad.

