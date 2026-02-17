Derriban vientos cristales de la Torre Centinela y dañan vehículo oficial en Juárez

Publicidad - LB2 -

Reportan al menos dos personas con golpes; Protección Civil inspecciona la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las fuertes ráfagas de viento registradas la mañana de este martes provocaron el desprendimiento de cristales en la Torre Centinela, lo que ocasionó daños a vehículos estacionados en el sitio, entre ellos el de la directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado.

La funcionaria informó que uno de los cristales cayó sobre su vehículo y rompió el tragaluz, sin que se registraran lesiones graves derivadas del incidente.

“Les voy a cobrar la factura (a la SSPE) porque son los responsables directos, y si no pagan los voy a demandar”, expresó al señalar que enviará el cobro correspondiente por los daños.

De manera extraoficial se indicó que al menos dos personas resultaron con golpes tras el desprendimiento del material. Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención y acordonar el área.

Personal de Protección Civil realizó inspecciones en la zona con el fin de descartar mayores riesgos y verificar las condiciones estructurales del inmueble.

La dependencia mantiene activa la alerta preventiva por viento, ante la persistencia de ráfagas moderadas a fuertes en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar permanecer cerca de estructuras inestables y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

