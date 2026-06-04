Deja Maru Campos fuera a Ciudad Juárez de la Fiesta Mundialista 2026

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El programa estatal contempla actividades en cinco municipios, pero no incluye a la ciudad más poblada de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos invitó a las familias chihuahuenses a participar en la Fiesta Mundialista 2026, programa estatal que contempla transmisiones públicas de partidos de la Selección Mexicana de Futbol; sin embargo, Ciudad Juárez quedó fuera de las sedes anunciadas.

De acuerdo con la información difundida, las actividades se realizarán en Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Jiménez y Chihuahua capital, donde serán instaladas pantallas gigantes, zonas de convivencia y atracciones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA.

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La omisión de Ciudad Juárez destaca por tratarse del municipio con mayor población del estado, una de las principales fronteras del país y una ciudad con amplia tradición deportiva, además de contar con espacios públicos con capacidad para albergar eventos masivos de este tipo.

En Chihuahua capital, la sede será la Plaza del Ángel, mientras que en Cuauhtémoc se utilizará el Estadio Monumental; en Delicias, el Gran Estadio de Beisbol; en Parral, la Plaza de la Identidad, y en Jiménez, la Plaza Principal.

El programa iniciará el 11 de junio con la proyección del partido inaugural entre México y Sudáfrica, y continuará con los encuentros de la Selección Mexicana ante Corea del Sur y Chequia, programados para el 18 y 24 de junio.

En caso de que México avance a fases posteriores, el Gobierno del Estado prevé transmisiones adicionales en las mismas sedes, además de proyectar las semifinales y la final del torneo.

La exclusión de Ciudad Juárez generó cuestionamientos entre ciudadanos consultados por ADN, quienes expresaron inconformidad por la ausencia de la frontera dentro de las actividades oficiales del Mundial.

Varios de los entrevistados señalaron que la decisión no les resultaba sorpresiva y recordaron declaraciones previas de la mandataria estatal durante una entrevista concedida al periodista Ciro Gómez Leyva, en la que se refirió a Juárez como una entidad distinta dentro del estado, comentario que en su momento provocó diversas reacciones en la frontera.

Hasta el momento, en el anuncio no se informó si Ciudad Juárez será incorporada posteriormente a la Fiesta Mundialista 2026, ni se explicó el criterio utilizado para definir los municipios incluidos en esta primera programación.

La ausencia de la ciudad fronteriza ocurre pese a que Ciudad Juárez concentra una parte importante de la población estatal y mantiene una estrecha relación económica, social y cultural con una de las sedes mundialistas de 2026, al compartir región con la ciudad de El Paso, Texas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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