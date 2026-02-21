Coordina Centro Fundacional jornada de limpieza en Plaza Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

Cerca de 30 ciudadanos participaron en labores comunitarias como parte de esquemas de Justicia Cívica

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Limpia, realizó una jornada masiva de limpieza en la Plaza Benito Juárez, uno de los espacios públicos más representativos del Centro Histórico.

La actividad incluyó la participación de ciudadanos que, tras cometer alguna falta administrativa o de vialidad, se integraron a labores de beneficio comunitario como parte del esquema de conmutación de sanciones, mediante trabajo a favor de la ciudad.

Daniela González Lara, titular del Centro Fundacional, informó que cerca de 30 personas se sumaron a las cuadrillas municipales, desarrollando tareas de barrido manual, recolección de basura y mantenimiento general del área.

“La respuesta fue todo un éxito, ya que trabajaron a la par de las cuadrillas municipales”, destacó.

La funcionaria explicó que estas acciones forman parte de la instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía e impulsar el rescate del Centro Histórico mediante la participación de distintos sectores.

Durante la jornada también se integraron de manera voluntaria peatones y personas que frecuentan la plaza, quienes colaboraron en el aseo del lugar, considerado un punto de encuentro con valor histórico y cultural para las familias juarenses.

Por su parte, el director de Justicia Cívica, Jorge Bissuet Galarza, señaló que este esquema permite a los infractores conmutar multas a través de trabajo comunitario, con el propósito de generar conciencia y reducir la reincidencia.

“En los últimos meses, más de 2 mil personas han sido canalizadas a este tipo de programas”, informó.

Añadió que además de las jornadas de limpieza en el Centro Histórico, las actividades incluyen acciones en el Vivero de El Chamizal y el Banco de Alimentos. La regidora Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cultura, también participó en la actividad y resaltó la importancia de preservar los espacios históricos.

Finalmente, González Lara indicó que se busca institucionalizar estas jornadas al menos una vez al mes e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes oficiales para sumarse a próximas convocatorias.

