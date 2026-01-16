Convoca PAN a caravana en Juárez para despedir a Francisco Barrio

Publicidad - LB2 -

El acto se realizará este sábado con un recorrido por avenidas principales y concluirá en el Mausoleo Luz Eterna.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez convocó a su militancia y a la ciudadanía en general a participar en una caravana en memoria de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y exalcalde de esta frontera, fallecido el 30 de diciembre a los 75 años de edad.

La dirigencia local del PAN informó que la actividad, denominada “Despidiendo a Barrio”, busca rendir un homenaje póstumo al político chihuahuense, considerado una figura clave en la historia reciente del estado y del partido. La convocatoria se extiende a simpatizantes y público en general.

- Publicidad - HP1

“¡Se ve, se siente, Barrio está presente!”

De acuerdo con la invitación, el punto de reunión será el estacionamiento de Plaza Juárez Mall a las 13:00 horas. Desde ahí, los vehículos participantes recorrerán la avenida Tecnológico y posteriormente la avenida Manuel Gómez Morín, para concluir en el Mausoleo Luz Eterna.

La organización detalló que en el lugar de salida se distribuirán banderas y se ofrecerán indicaciones generales sobre el desarrollo de la caravana, la cual contempla el uso del claxon como un gesto simbólico para recordar la presencia del exmandatario en distintos puntos de la ciudad.

Las honras fúnebres de Francisco Barrio Terrazas se llevarán a cabo el mismo sábado en el Mausoleo Luz Eterna. La velación está programada de 10:00 a 16:00 horas, y la misa de cuerpo presente se celebrará a las 16:00 horas en la capilla del complejo funerario.

Barrio Terrazas falleció en un hospital de Houston, Texas, donde permanecía internado tras una intervención quirúrgica derivada de una enfermedad cardiaca. Su trayectoria política incluyó la alcaldía de Ciudad Juárez y la gubernatura de Chihuahua, desde donde impulsó cambios relevantes en la vida pública estatal.

Durante su carrera, el exgobernador fue identificado como uno de los actores centrales en el fortalecimiento del PAN en el norte del país y en los procesos de alternancia política que marcaron una nueva etapa en el ejercicio del poder público en Chihuahua y, posteriormente, en el ámbito nacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.