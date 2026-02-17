Convoca Municipio a jóvenes a integrar el Consejo Directivo del IMJJ

Publicidad - LB2 -

Podrán participar personas de 18 a 29 años para incidir en proyectos y presupuesto del Instituto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJJ), convocó a jóvenes de entre 18 y 29 años a integrarse al Consejo Directivo del organismo, con el fin de fortalecer la participación en la toma de decisiones y definición de proyectos.

El director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, sostuvo una reunión de trabajo con la coordinadora de la Comisión, Luz Clara Cristo Sosa, y los regidores Héctor Hugo Avitia Arellanes y Fernanda Avalos Medina, para dar seguimiento a la difusión de la convocatoria.

De acuerdo con lo informado, el Consejo Directivo es un espacio donde las juventudes pueden proponer, analizar y definir líneas de acción, metas, eventos y programas, además de participar en la aprobación del presupuesto y en la determinación del uso de los recursos del Instituto.

Las autoridades municipales señalaron que se reforzará la difusión de la convocatoria para ampliar la participación y garantizar que más jóvenes se involucren en este órgano de decisión.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles en las redes sociales oficiales del IMJJ, bajo el nombre Juventud Juárez, o acudir a las oficinas ubicadas en la calle Costa Rica 1428, en la zona de El Chamizal, donde se recibe la documentación correspondiente.

Asimismo, se habilitó el correo electrónico [email protected] para brindar orientación a quienes deseen formar parte del Consejo Directivo y contribuir en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a las juventudes de Ciudad Juárez.

