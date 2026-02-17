Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 17, 2026 | 16:01
InicioEstadoJuárez / El Paso

Convoca Municipio a jóvenes a integrar el Consejo Directivo del IMJJ

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Podrán participar personas de 18 a 29 años para incidir en proyectos y presupuesto del Instituto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJJ), convocó a jóvenes de entre 18 y 29 años a integrarse al Consejo Directivo del organismo, con el fin de fortalecer la participación en la toma de decisiones y definición de proyectos.

El director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, sostuvo una reunión de trabajo con la coordinadora de la Comisión, Luz Clara Cristo Sosa, y los regidores Héctor Hugo Avitia Arellanes y Fernanda Avalos Medina, para dar seguimiento a la difusión de la convocatoria.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con lo informado, el Consejo Directivo es un espacio donde las juventudes pueden proponer, analizar y definir líneas de acción, metas, eventos y programas, además de participar en la aprobación del presupuesto y en la determinación del uso de los recursos del Instituto.

Las autoridades municipales señalaron que se reforzará la difusión de la convocatoria para ampliar la participación y garantizar que más jóvenes se involucren en este órgano de decisión.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles en las redes sociales oficiales del IMJJ, bajo el nombre Juventud Juárez, o acudir a las oficinas ubicadas en la calle Costa Rica 1428, en la zona de El Chamizal, donde se recibe la documentación correspondiente.

Asimismo, se habilitó el correo electrónico [email protected] para brindar orientación a quienes deseen formar parte del Consejo Directivo y contribuir en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a las juventudes de Ciudad Juárez.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

¿Barbarie electoral?

Es en los tiempos electorales que vivimos actualmente cuando la naturaleza humana saca a...
Deportes

Regresa el lobo mexicano

Jiménez se incorporó al Wolverhampton el pasado viernes ADN Deportes. - El delantero mexicano,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.