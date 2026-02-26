Conectará JMAS empresa a la red de agua potable en Las Haciendas

Publicidad - LB2 -

Los trabajos se realizarán este viernes y podrían generar baja presión en el fraccionamiento Las Haciendas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este viernes 27 de febrero realizará la conexión de una empresa a la red general de agua potable, como parte de las acciones de ampliación y mejora de infraestructura hidráulica en la ciudad.

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sobre el carril derecho en sentido de norte a sur de la calle Acacias, así como en el carril derecho en sentido de oriente a poniente de la avenida Hacienda Central.

Debido a estas maniobras, la descentralizada anticipó que se podría registrar baja presión o falta de servicio en el fraccionamiento Las Haciendas y zonas aledañas, por lo que llamó a la población a tomar previsiones.

La JMAS exhortó a los residentes del sector a realizar el acopio de agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el viernes, mientras se desarrollan las labores de conexión.

Asimismo, pidió a los automovilistas circular con precaución en la zona intervenida o utilizar rutas alternas para evitar contratiempos viales derivados de la ocupación parcial de carriles.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja en la instalación de infraestructura nueva para mejorar el servicio y cuidar el agua de los juarenses.

La intervención forma parte de los trabajos permanentes de la dependencia para fortalecer la red de distribución y garantizar el suministro ante el crecimiento urbano y comercial en distintos sectores de la ciudad.

