Cierran módulo de Recaudación de Rentas en Plaza Sendero

Oficina será reubicada; habilitan quioscos y medios digitales para trámites.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez informó que, a partir del 26 de febrero, cerrará de manera definitiva el módulo ubicado en el área de comidas de Plaza Sendero, en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres.

La dependencia indicó que el punto de atención será reubicado en las inmediaciones del sector, en un espacio que ofrezca mayor comodidad a la ciudadanía, cuya ubicación será dada a conocer próximamente.

Para facilitar la realización de trámites, se mantendrán habilitados cinco quioscos digitales al interior de Plaza Sendero, donde los usuarios podrán efectuar operaciones de manera virtual.

Asimismo, se encuentran disponibles medios alternos de pago a través de WhatsApp en el número 614 372-17-00 y en el portal oficial ipagos.chihuahua.gob.mx.

Las oficinas del edificio José María Morelos y Pavón, conocido como Pueblito Mexicano, así como los módulos Juan Gabriel, Galerías TEC, Paseo, Mitla y Mezquital, continúan operando de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

