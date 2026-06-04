Celebrará Ciudad Juárez la primera edición del Festival del Libro y las Artes 2026

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El encuentro reunirá a escritores, editoriales y artistas del 10 al 14 de junio en distintos espacios culturales de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de la primera edición del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), un encuentro cultural que reunirá a escritores, editoriales, artistas y promotores culturales en una programación que se desarrollará del 10 al 14 de junio en el Paseo Juan Gabriel y diversas sedes alternas.

La presentación oficial del festival estuvo encabezada por la directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, acompañada por representantes del comité organizador y del sector cultural de la ciudad.

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La funcionaria señaló que el objetivo de FELIJU es consolidarse como un referente cultural para la frontera norte, al generar espacios de encuentro entre creadores, lectores y promotores de distintas disciplinas artísticas.

El programa contempla actividades gratuitas que iniciarán desde las 9:00 de la mañana e incluirán presentaciones de libros, talleres, conferencias, lecturas, homenajes, conciertos y espacios de diálogo en torno a la literatura y las artes.

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes, entre ellas el Paseo Juan Gabriel, Casa Martino, Centro Cultural Maestro Ernesto Ochoa Guillemard, Venus 16, Lincoln 787, Salón Le Gránd, Xoloitzcuintle y el estacionamiento del Banco Santander ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre.

Uno de los principales atractivos será la participación de autores nacionales e internacionales que presentarán sus obras y compartirán experiencias con el público. Entre los invitados destacan Eduardo Nivón, Norma Lazo, Mariano Leyva, Evelina Gil, Antonio Zúñiga, Carla Lamoyi, Fritz Glockner, Adriana Ayala e Israel Holtzheimer, entre otros.

Asimismo, se desarrollará la Red de Música Emergente, un espacio orientado a la profesionalización del sector cultural que reunirá a artistas, promotores, representantes y gestores de proyectos independientes del norte del país para intercambiar experiencias y fortalecer redes de colaboración.

Los organizadores señalaron que FELIJU nace con el propósito de impulsar la lectura, fomentar la reflexión colectiva y fortalecer las industrias creativas de la región, mediante una programación que promueva el acceso a la cultura y la participación ciudadana.

La ciudadanía interesada podrá consultar el programa completo, horarios y actividades a través de las redes sociales y plataformas oficiales del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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