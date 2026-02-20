Celebran Gran Final de Cruzada por la Voz en el Auditorio Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 70 participantes compitieron en el certamen impulsado por Centros Comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de niñas, niños y jóvenes de distintos sectores de la ciudad, se llevó a cabo la Gran Final de la Cruzada por la Voz de Centros Comunitarios Kids & Teens en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

El certamen reunió a 36 finalistas que avanzaron tras cuatro eliminatorias previas, en una edición que contó con más de 70 concursantes provenientes de diversos Centros Comunitarios. Durante la jornada se interpretaron géneros como balada, ranchero, norteño, rock y pop, lo que permitió mostrar la diversidad de estilos promovidos en estos espacios.

- Publicidad - HP1

En la categoría infantil, el primer lugar fue para Mía Victoria Adame; el segundo sitio lo obtuvo Arturo Emiliano Rentería y el tercero Jorge Alberto Martínez. En la categoría de adolescentes, la ganadora fue Valeria Olivas, seguida por Jesús Manuel Anguiano en segundo lugar y Keyla Rodríguez en tercero.

Por su parte, en la categoría juvenil, Jesús Vicente Sánchez Pérez obtuvo el primer lugar; José Miguel Fierro quedó en segundo y Jocelyn Carrillo Rodríguez en tercero.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, expresó un reconocimiento a las y los participantes, así como a madres, padres de familia y personal de la dependencia por el acompañamiento brindado durante el proceso.

“Este tipo de escenarios representan una plataforma para que puedan proyectarse no solo a nivel local, sino también nacional e internacional”, destacó.

La Cruzada por la Voz tiene como propósito ofrecer un espacio de expresión artística que fortalezca el desarrollo cultural y fomente la participación comunitaria, consolidando a los Centros Comunitarios como puntos de formación y convivencia.

Al evento asistieron integrantes del Ayuntamiento y representantes del ámbito cultural, quienes atestiguaron la final del concurso que forma parte de las estrategias municipales orientadas al impulso del talento local y al desarrollo integral de la niñez y juventud juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.