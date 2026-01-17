Celebra Gobierno del Estado graduación de 40 estudiantes del SEA-Cobach en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Egresados de entre 17 y 60 años concluyeron el bachillerato en la modalidad de enseñanza abierta.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, celebró la ceremonia de graduación de 40 estudiantes que integran la generación 2025 del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres, en un acto realizado en Ciudad Juárez.

Durante el evento, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, reconoció el esfuerzo de las y los graduados, al destacar que la modalidad no escolarizada implica enfrentar de manera simultánea responsabilidades laborales, familiares y académicas, lo que convierte la conclusión de sus estudios en un logro de especial relevancia.

El funcionario subrayó que este avance representa un doble mérito, al reflejar la capacidad de las y los estudiantes para superar retos académicos, personales y familiares, así como su disciplina y constancia para continuar con su formación.

En representación de la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, el director general del organismo, Gabriel Eguiarte Fruns, reconoció el compromiso de los egresados y el respaldo de sus familias, a quienes consideró un pilar fundamental para que las y los alumnos lograran concluir su bachillerato.

Como parte del acto protocolario, se realizó la entrega de constancias a los egresados bajo tutela del Gobierno del Estado, quienes desarrollan sus actividades académicas en el Centro Educativo Leona Vicario, así como al resto de las y los estudiantes de esta generación.

La ceremonia incluyó además la entrega de reconocimientos a los mejores promedios, así como presentaciones musicales y del grupo de danza Hué Gará, que formaron parte del programa cultural.

En esta generación se graduaron personas desde los 17 hasta los 60 años de edad, lo que consolida al SEA-Cobach como un modelo educativo flexible, orientado a brindar oportunidades de conclusión del nivel medio superior a jóvenes y adultos, permitiéndoles avanzar a su propio ritmo con el acompañamiento docente permanente.

