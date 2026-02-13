Celebra alcalde que PAN liquide adeudo millonario del predial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Partido Acción Nacional pagó 9.49 millones de pesos por concepto de impuesto predial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) liquidó el adeudo de impuesto predial que mantenía con el Municipio, por un monto de 9 millones 490 mil 295 pesos, y consideró positiva la regularización del pago.

El edil señaló que el Gobierno Municipal actuó conforme a sus atribuciones al exigir el cumplimiento de la obligación fiscal, independientemente de que se trate de un instituto político. Subrayó que la administración está obligada a cobrar el impuesto a cualquier contribuyente en situación de rezago.

“Qué bueno que ya pagaron”.

Pérez Cuéllar añadió que el monto cubierto por el PAN se integrará al flujo ordinario del presupuesto municipal, sin una asignación específica distinta a la programación financiera habitual.

“Sé que están muy enojados porque tuvieron que pagar, pero nosotros les teníamos que cobrar”.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó previamente que el pago ya fue realizado y precisó que la cantidad representa el 0.4 por ciento de lo recaudado por concepto de predial el año anterior y el 0.09 por ciento del presupuesto total del Municipio.

El presidente municipal también indicó que la consulta pública que se había planteado en el contexto del procedimiento administrativo ya no continuará, debido a que el proceso no llegó a la etapa de embargo.

El caso se inscribe en la política de recaudación impulsada por la administración municipal, que en los últimos años ha reforzado los mecanismos de cobro del impuesto predial como una de las principales fuentes de ingresos propios del Ayuntamiento.

