Capacita Municipio a grupos comunitarios para impulsar arborización

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Parques y Jardines realizó la última charla del año sobre plantación correcta y cuidado del arbolado urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Parques y Jardines, llevó a cabo una capacitación sobre plantación correcta y cuidados posteriores del arbolado, con el objetivo de promover una arborización responsable en Ciudad Juárez.

La charla estuvo dirigida a representantes de grupos comunitarios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil interesados en recibir árboles por parte de la dependencia para realizar jornadas de reforestación.

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Víctor Herrera Correa, coordinador de Cultura Sustentable de Parques y Jardines, destacó la importancia de que las personas conozcan las técnicas adecuadas de plantación y mantenimiento.

El funcionario señaló que una plantación correcta incrementa las posibilidades de supervivencia de los árboles, además de permitir que la comunidad obtenga mayores beneficios ambientales en los espacios intervenidos.

La dependencia informó que en los próximos días los grupos participantes llevarán a cabo la plantación de los árboles que recibirán, como parte de los esfuerzos municipales para aumentar la cobertura vegetal en espacios públicos.

Las acciones buscan mejorar el entorno urbano y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de áreas verdes, especialmente en sectores donde vecinos y organizaciones han solicitado sumarse a jornadas de arborización.

En la última sesión del año participaron representantes de Rotary International Distrito 4110, Club Rotario Juárez Conecta, Club Rotaract Juárez Conecta, la Secundaria Federal 14 y la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

También asistieron integrantes del Colectivo Fundamental y de la asociación civil Los Ojos de Dios, así como vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Entre las zonas representadas estuvieron los fraccionamientos Parque Allende, Cerrada Jade, Bosques de Salvárcar, Morelos III, Lucio Blanco, Segunda Burócrata, Tossa II, Valle Verde y Manuel J. Clouthier.

La Dirección de Parques y Jardines señaló que estas capacitaciones forman parte de una estrategia para que las jornadas de reforestación se realicen de manera ordenada y con mayor probabilidad de éxito.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y la ciudadanía buscan fortalecer el arbolado urbano y contribuir a una ciudad más verde y sustentable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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