Buscan IMM y Médicos del Mundo articular acciones en derechos sexuales y reproductivos

Planean estrategias conjuntas para prevenir embarazo adolescente y violencia sexual en Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de coordinar acciones para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención del embarazo adolescente y la violencia sexual, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Elvira Urrutia Castro, sostuvo reuniones bilaterales con personal de la organización internacional Médicos del Mundo Francia.

La titular del IMM señaló que estas acciones parten de la articulación entre organizaciones civiles y dependencias gubernamentales, con la finalidad de fortalecer las estrategias de prevención y ampliar su alcance entre la población.

En una primera reunión participaron, además de Urrutia Castro, la coordinadora de Prevención, Joceline Quiñonez Calderón, y la coordinadora de las Unidades de Atención Especializada, Silvia Leticia Chávez Fernández, quienes dialogaron con integrantes de Médicos del Mundo sobre posibles acciones informativas en materia de salud sexual y reproductiva, uso de métodos anticonceptivos, embarazo adolescente y consentimiento sexual.

En este encuentro también estuvieron presentes Adriana Ontiveros López y Osiris Muñoz Hernández, del área de Prevención del IMM, así como la enfermera Nancy Torres Nájera y la psicóloga Carolina Hernández Caferino, representantes de la organización internacional.

De manera paralela, la coordinadora de Comunicación Social del IMM, Alexia Buendía Peña, sostuvo una reunión con Eugenia García, encargada de incidencia de Médicos del Mundo Francia, con el propósito de dar continuidad a una campaña articulada de comunicación, mediante la definición de enfoques y líneas narrativas sobre salud sexual y reproductiva.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que se prevé que la colaboración formal entre ambas instancias inicie en el transcurso de esta semana, como parte de una estrategia conjunta de prevención y promoción de derechos en Ciudad Juárez.

