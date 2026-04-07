Buscan fortalecer el CEMPO para ampliar atención a pueblos originarios en Juárez

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Regidores analizan estrategias para mejorar servicios y acercamiento a comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Planeación del Desarrollo Municipal realizaron un recorrido por el Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), con el objetivo de impulsar acciones para fortalecer este espacio.

Durante la visita, autoridades municipales analizaron el funcionamiento del centro, así como los servicios que brinda a personas provenientes de distintas entidades del país que radican en Ciudad Juárez.

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La coordinadora de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, explicó que el propósito es generar estrategias que permitan ampliar el alcance del CEMPO, además de mejorar la atención a las comunidades indígenas.

El centro ofrece orientación, asistencia y capacitación, con el fin de facilitar la integración social y laboral de personas originarias de estados como Oaxaca, Zacatecas y Estado de México, entre otros.

La funcionaria señaló que es necesario fortalecer la difusión de este espacio para que más personas conozcan los servicios disponibles.

Entre los planteamientos destaca la necesidad de reforzar el acompañamiento a integrantes de pueblos originarios, especialmente a quienes no cuentan con arraigo o desconocen la existencia de este centro.

En el recorrido participaron regidores y representantes de diversas dependencias municipales, quienes acordaron trabajar de manera coordinada en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan consolidar al CEMPO como un punto clave de atención e inclusión para comunidades indígenas en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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