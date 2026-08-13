Brinda Parque Central 247 atenciones médicas de enero a julio

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El servicio opera de 8:00 a 23:00 horas y atiende emergencias de visitantes, eventos masivos y personal del recinto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Parque Central, brindó 247 atenciones médicas de enero a julio del presente año a visitantes que acudieron a este espacio público de Ciudad Juárez.

El servicio es atendido por un equipo integrado por tres especialistas en emergencias y 10 estudiantes de la carrera de Paramédico de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, quienes apoyan en la atención inmediata de incidentes dentro del recinto.

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Entre las principales situaciones atendidas se encuentran lesiones por caídas, afectaciones relacionadas con altas temperaturas, percances menores derivados del uso de scooters y otras emergencias médicas.

El equipo médico también mantiene cobertura preventiva durante eventos masivos realizados en el Parque Central, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse durante actividades con alta afluencia.

Además, el personal realiza revisiones de signos vitales a trabajadores del recinto, como parte de las acciones preventivas orientadas al cuidado de quienes laboran en estas instalaciones.

Para ampliar la capacidad de respuesta, actualmente se trabaja en la habilitación de un segundo consultorio médico en el lado Oriente del Parque Central, que se sumará al espacio ya existente detrás de la Concha Acústica, en el lado Poniente.

El servicio médico opera de manera continua en un horario de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche, por lo que se exhorta a las y los visitantes a solicitar apoyo al personal de guardia ante cualquier situación que requiera atención.

El Gobierno del Estado señaló que estas acciones forman parte del compromiso de ofrecer espacios públicos seguros, con servicios de atención que contribuyan al bienestar de las familias que visitan el Parque Central.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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