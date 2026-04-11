Aumentan precios de gasolina en Juárez tras reducción de subsidios federales

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Ajuste al IEPS eleva costos por litro desde este sábado en medio de volatilidad energética internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo hernández) – La reducción en los estímulos fiscales a los combustibles por parte del Gobierno federal provocó un incremento en los precios de la gasolina y el diésel en Ciudad Juárez, vigente a partir de este sábado 11 de abril.

La Secretaría de Hacienda ajustó a la baja los subsidios aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que implica que los consumidores ahora pagan una mayor proporción del gravamen por cada litro de combustible.

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Como resultado, los precios en la frontera se ubicaron en 19.19 pesos para la gasolina Magna, 22.19 pesos para la Premium y 26.99 pesos para el diésel, con aumentos que van desde los 20 centavos hasta cerca de un peso por litro.

Los consumidores deberán cubrir una mayor proporción del IEPS tras la reducción de estímulos fiscales.

Este ajuste ocurre en un contexto internacional marcado por la volatilidad en los mercados energéticos, vinculada a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha impactado rutas clave de suministro como el estrecho de Ormuz.

Pese a este escenario, la disminución en los precios internacionales del petróleo ha reducido la necesidad de mantener subsidios elevados, lo que derivó en la decisión de recortar los apoyos fiscales.

En semanas previas, los estímulos alcanzaban niveles de 31.34 por ciento para la gasolina Magna, 18.48 por ciento para la Premium y hasta 81.20 por ciento para el diésel, lo que permitía amortiguar el impacto del IEPS en el precio final.

El IEPS es un impuesto indirecto que se traslada al consumidor, por lo que cualquier modificación en los estímulos se refleja directamente en el costo al público, como ocurrió con el ajuste aplicado este fin de semana.

Estos cambios forman parte de la política fiscal federal para equilibrar la recaudación y moderar la volatilidad de los precios, en un entorno influido por factores internacionales y variables como el tipo de cambio y los costos logísticos.

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