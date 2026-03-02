Atiende Protección Civil incendio en la colonia Kilómetro 20

Publicidad - LB2 -

No se reportan lesionados; bomberos trabajan en labores de enfriamiento e inspección.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que la tarde de este 3 de marzo se registró un incendio en la colonia Kilómetro 20, en el cruce de las calles Coronel Gustavo Bazán y General Manuel López.

Al sitio acudió personal del Departamento de Bomberos y Rescate Municipal para controlar el fuego y evitar su propagación a viviendas aledañas.

En las labores participaron las máquinas 10, 18, 16, 24 y 21, así como la Motobomba número 6. Además, se desplegaron dos ambulancias de Rescate Municipal de manera preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas, aunque se confirmaron daños materiales en domicilios contiguos al punto donde se originó el siniestro.

Los elementos permanecen en la zona realizando trabajos de enfriamiento e inspección para descartar riesgos adicionales y garantizar la extinción total del incendio.

Protección Civil exhortó a la población a evitar acercarse al área afectada y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia, con el fin de salvaguardar la integridad de vecinos y personal operativo.

