febrero 18, 2026 | 13:03
Atiende Parques y Jardines cerca de 60 reportes por daños tras fuertes vientos

POR Redacción ADN / Agencias
Cuadrillas retiran árboles y ramas en riesgo en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines atendió alrededor de 60 reportes ciudadanos derivados de los fuertes vientos registrados ayer en la ciudad, los cuales ocasionaron caída de ramas y árboles, así como afectaciones en áreas verdes.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que desde el inicio de la contingencia las cuadrillas realizaron recorridos de supervisión para evaluar daños y retirar árboles y ramas que quedaron en situación de riesgo sobre la vía pública.

Las labores se concentraron en zonas como la Carretera Panamericana, Parque de la Familia, El Pronaf, el fraccionamiento Villahermosa y la calle Ing. David Herrera Jordán, entre otros sectores donde se reportaron incidentes.

El funcionario señaló que el personal continúa desplegado para atender afectaciones adicionales, ya que permanece vigente la alerta preventiva por viento en la región.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier árbol o rama en riesgo para brindar atención oportuna.

Los reportes pueden realizarse al número telefónico 656-737-0230, con el fin de canalizar las solicitudes y prevenir posibles accidentes en espacios públicos y vialidades.

