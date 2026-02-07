Atiende Limpia acumulación de basura en fraccionamiento Hacienda Las Torres

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron vialidades y áreas verdes, además de la instalación temporal de un Punto Limpio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de limpieza en el fraccionamiento Hacienda Las Torres, con el objetivo de atender la acumulación de basura en la vía pública, derivada de reportes ciudadanos.

Las acciones se llevaron a cabo tras una solicitud vecinal para retirar residuos acumulados en la banqueta de la avenida Eduardo Barbachano, por lo que se programó la intervención de la cuadrilla Sur Oriente para atender ese punto específico.

Durante los recorridos de supervisión, el personal detectó otros sitios del fraccionamiento que también requerían limpieza, motivo por el cual las labores se extendieron desde el miércoles hasta este sábado, incorporando trabajos en áreas verdes y espacios comunes.

Como parte del operativo, se instaló un contenedor para la disposición de los residuos generados por las cuadrillas, aunque se detectó que algunos vecinos comenzaron a utilizarlo para depositar basura doméstica. Ante esta situación, la dependencia determinó mantener el contenedor como Punto Limpio temporal durante el fin de semana.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que persiste la práctica de arrojar residuos en banquetas y aceras de la avenida Eduardo Barbachano, a pesar de que en su mayoría se trata de basura domiciliaria que puede ser retirada por el servicio regular de recolección.

En el caso de llantas y pequeñas cantidades de escombro, el funcionario reiteró la invitación a utilizar el Punto Limpio Fijo ubicado en la avenida Talamás Camandari, por la calle Mesa Central, donde se ofrece disposición gratuita y responsable de este tipo de desechos.

Durante los trabajos se localizaron bolsas con basura domiciliaria, llantas y escombro, por lo que la Dirección de Limpia insistió en la importancia de disponer adecuadamente los residuos para mantener en condiciones óptimas los espacios públicos y prevenir focos de contaminación en las colonias.

