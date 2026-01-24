Atiende JMAS emergencias por inundaciones tras lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La dependencia desplegó maquinaria pesada y más de 90 cuadrillas ante afectaciones en vialidades y red de drenaje.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informó que atendió múltiples emergencias por inundaciones registradas en distintos puntos de la ciudad, derivadas de las lluvias constantes, para lo cual fue necesario el despliegue de equipo especializado, maquinaria pesada y personal operativo.

De acuerdo con la dependencia, el punto más afectado se localiza sobre la avenida Paseo de la Victoria, antes de llegar al cruce con Teófilo Borunda, donde se utilizaron equipos Vactor para el desazolve de la red de drenaje y tres motobombas de seis pulgadas para extraer el agua acumulada y canalizarla hacia el dren 2A.

“Estamos desplegados en varios puntos en auxilio de la población. En este momento, lo que más afecta a la ciudad es la lluvia generalizada y constante, ya que los escurrimientos saturan los colectores”, explicó César Triana, director de Obra de la JMAS.

El funcionario precisó que la situación más crítica se mantiene en el sector de Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, donde continúan las labores para evitar mayores afectaciones a la vialidad y a las viviendas cercanas.

Por su parte, la JMAS detalló que también se atendieron emergencias específicas, entre ellas un hundimiento en el cruce de Santiago Blancas y Humariza, inundaciones en Morelia y Popocatépetl con apoyo directo a la ciudadanía, así como tareas de limpieza y desazolve en Paseo de la Victoria y Tapioca, además de otros puntos con taponamientos en la red de drenaje.

Para la atención de estas contingencias, la dependencia informó que mantiene activa una fuerza de tarea especial, integrada por 14 grúas, 12 dompes, 29 retroexcavadoras, 20 unidades Vactor, 5 motobombas, 19 equipos de desazolve y 90 cuadrillas de trabajadores, además de diverso equipo pesado y unidades de emergencia.

“La instrucción es mantener presencia permanente en las zonas con mayor riesgo y responder de manera inmediata a los reportes de la ciudadanía”, señaló Paola Moreno, directora de Operaciones de la JMAS.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a evitar circular por zonas inundadas, atender las recomendaciones de Protección Civil y tomar precauciones para el resguardo de las familias, mientras se mantiene un monitoreo constante ante las condiciones climáticas que prevalecen en la ciudad.

