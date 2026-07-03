Asiste Ortiz Orpinel a toma de mando del nuevo comandante del 9/o Regimiento de Caballería Motorizado

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El coronel Leonardo Daniel Villalobos Sánchez asumió el mando de la unidad militar durante una ceremonia en la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, asistió a la ceremonia de posesión y toma de mando del 9/o Regimiento de Caballería Motorizado, donde el coronel de Caballería de Estado Mayor, Leonardo Daniel Villalobos Sánchez, asumió oficialmente la comandancia de esta unidad del Ejército Mexicano.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez y fue encabezada por el comandante de la Quinta Zona Militar, general de Brigada de Estado Mayor Felipe González Moreno, quien tomó la protesta de ley al nuevo comandante.

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Durante el acto protocolario se informó que Villalobos Sánchez causó alta como comandante del 9/o Regimiento de Caballería Motorizado el pasado 1 de julio, comprometiéndose a desempeñar el cargo con apego a la Constitución y a las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas.

“Se comprometió a desempeñar leal y patrióticamente el cargo, así como a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.”

Asimismo, fue leída la orden emitida por la presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la cual se reconoce oficialmente al coronel como nuevo comandante de la unidad, instruyendo al personal militar a acatar las disposiciones correspondientes conforme a la legislación castrense.

Durante su participación, Ortiz Orpinel reconoció el trabajo que realiza el Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, tanto en las labores de seguridad como en el apoyo brindado a la población durante emergencias y desastres naturales.

En la ceremonia también estuvieron presentes el general brigadier de Estado Mayor Mauricio Cancino Báez, comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez; Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito en la Zona Norte; y el coronel de la Guardia Nacional Manuel Ricardo Azamar Santiago, coordinador de la Vigésima Coordinación de la corporación.