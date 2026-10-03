Aprenden juarenses a elaborar composta en curso de educación ambiental

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Participantes conocieron técnicas para transformar residuos orgánicos en abono natural durante una capacitación en el Vivero de El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Un total de 38 personas participaron en el segundo módulo de los cursos de educación ambiental que imparte el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Parques y Jardines, donde aprendieron a elaborar composta a partir de residuos orgánicos generados en el hogar.

La capacitación se llevó a cabo en el Vivero de El Chamizal, donde los asistentes realizaron una práctica para conocer el proceso de elaboración de composta utilizando desechos orgánicos, materia verde y tierra, con el objetivo de convertir estos materiales en un recurso útil para mejorar la calidad del suelo y favorecer el crecimiento de las plantas.

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“Buscamos que las personas se lleven conocimientos que puedan poner en práctica en sus hogares y compartir con sus comunidades”.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que el programa busca fomentar acciones ambientales que puedan replicarse en viviendas, jardines y espacios comunitarios, promoviendo el aprovechamiento de residuos orgánicos como una alternativa para reducir desechos y fortalecer el cuidado del entorno.

La capacitación forma parte de un programa permanente de educación ambiental, dirigido a ciudadanos interesados en adquirir herramientas prácticas para contribuir al mejoramiento de los espacios verdes y fomentar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

El funcionario invitó a la población a participar en el siguiente módulo del curso, programado para el próximo jueves, el cual estará enfocado en el arbolado urbano bajo el tema “Estrategias para una plantación exitosa”.

En esa sesión, los participantes conocerán criterios para la selección de especies, las condiciones adecuadas para su plantación y los cuidados necesarios para favorecer su desarrollo, con el propósito de impulsar una mayor supervivencia de los árboles y fortalecer las áreas verdes de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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