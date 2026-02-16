Anuncian Mega Feria del Empleo con 1,500 vacantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 24 de febrero en el Estadio 8 de Diciembre con participación de empresas globales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció la realización de una Mega Feria del Empleo el próximo martes 24 de febrero, donde se ofertarán alrededor de 1,500 vacantes reales y disponibles en coordinación con el sector industrial de la ciudad.

El evento se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en el suroriente, como parte de la estrategia de vinculación permanente entre la administración municipal y el sector productivo.

Durante la conferencia semanal, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que la feria responde a la necesidad de fortalecer el empleo formal y brindar oportunidades inmediatas ante los recientes ajustes en la industria manufacturera.

“Ciudad Juárez sigue siendo una ciudad industrial fuerte, competitiva y dinámica. Seguimos trabajando para fortalecer el empleo formal y dar estabilidad a nuestras familias”.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, explicó que la iniciativa busca ofrecer un espacio ágil de colocación laboral para quienes enfrentan incertidumbre derivada de movimientos en el sector.

Las vacantes incluyen puestos operativos en línea, técnicos, ingenieros, personal especializado, jefes de grupo, almacenistas y posiciones administrativas. Participarán empresas con presencia global como Wistron, Pegatron, Foxconn, Electrolux, BRP, Harman, Lexmark y Valeo, entre otras.

Autoridades recomendaron a las y los interesados acudir con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, número de seguro social, comprobantes de estudio y currículum actualizado, ya que algunas empresas podrían realizar contratación inmediata.

El Municipio informó que el evento contará con logística integral y apoyo de corporaciones de seguridad, además de áreas de hidratación y servicios sanitarios para facilitar la atención a los asistentes.

