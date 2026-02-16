Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 16, 2026 | 16:21
InicioEstadoJuárez / El Paso

Anuncian Mega Feria del Empleo con 1,500 vacantes en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 24 de febrero en el Estadio 8 de Diciembre con participación de empresas globales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció la realización de una Mega Feria del Empleo el próximo martes 24 de febrero, donde se ofertarán alrededor de 1,500 vacantes reales y disponibles en coordinación con el sector industrial de la ciudad.

El evento se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en el suroriente, como parte de la estrategia de vinculación permanente entre la administración municipal y el sector productivo.

- Publicidad - HP1

Durante la conferencia semanal, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que la feria responde a la necesidad de fortalecer el empleo formal y brindar oportunidades inmediatas ante los recientes ajustes en la industria manufacturera.

“Ciudad Juárez sigue siendo una ciudad industrial fuerte, competitiva y dinámica. Seguimos trabajando para fortalecer el empleo formal y dar estabilidad a nuestras familias”.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, explicó que la iniciativa busca ofrecer un espacio ágil de colocación laboral para quienes enfrentan incertidumbre derivada de movimientos en el sector.

Las vacantes incluyen puestos operativos en línea, técnicos, ingenieros, personal especializado, jefes de grupo, almacenistas y posiciones administrativas. Participarán empresas con presencia global como Wistron, Pegatron, Foxconn, Electrolux, BRP, Harman, Lexmark y Valeo, entre otras.

Autoridades recomendaron a las y los interesados acudir con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, número de seguro social, comprobantes de estudio y currículum actualizado, ya que algunas empresas podrían realizar contratación inmediata.

El Municipio informó que el evento contará con logística integral y apoyo de corporaciones de seguridad, además de áreas de hidratación y servicios sanitarios para facilitar la atención a los asistentes.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

Realizará la UACJ foro de la guerra Rusia-Ucrania

El foro Análisis holístico sobre la guerra Rusia-Ucrania se llevará a cabo el 18...
Juárez / El Paso

Reciben empleados capacitación en Protección Civil

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Empleados de diferentes departamentos de Gobierno del Estado recibieron capacitación por parte...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.