Analizan nuevos reglamentos para reforzar transparencia y combate a la corrupción en Juárez

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Las propuestas contemplan la creación de unidades especializadas, un comité de ética y mecanismos de supervisión para programas sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Gobernación inició el análisis de una serie de reformas normativas orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción en la administración municipal.

La coordinadora de la comisión, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Contraloría Municipal para revisar el proyecto del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control Municipal y el Reglamento Anticorrupción del Municipio de Juárez.

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De acuerdo con el contralor municipal, Jorge Gutiérrez Casas, las propuestas forman parte de un proceso de reordenamiento administrativo impulsado por el Gobierno Municipal con el objetivo de fortalecer las capacidades de supervisión y control interno.

El proyecto contempla la transformación de la actual Contraloría Municipal en un Órgano Interno de Control, cuya estructura y atribuciones quedarían definidas mediante un reglamento específico que establecerá las responsabilidades de sus distintas áreas.

“Se busca dar claridad a todas las atribuciones que tiene cada uno de los integrantes del Órgano Interno de Control”.

El Reglamento Anticorrupción plantea la creación de la Comisión Municipal Anticorrupción y del Comité de Ética e Integridad, instancias que tendrían entre sus funciones la implementación de políticas preventivas y acciones de acompañamiento a las dependencias municipales para reducir riesgos de conductas indebidas.

Asimismo, se prevé la conformación de un Comité de Revisión para el Seguimiento de Programas Sociales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sobre la aplicación de recursos públicos y garantizar una mayor transparencia en la ejecución de programas gubernamentales.

Como parte de la nueva estructura, también se propone la incorporación de una Unidad Anticorrupción y una Unidad Especializada en Violencia de Género, Acoso Sexual, Acoso Laboral y Hostigamiento, áreas que ampliarían las facultades de atención y seguimiento dentro del órgano de control.

La regidora Sandra Marbel Valenzuela informó que durante la sesión fue aprobado el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control, mientras que el análisis del Reglamento Anticorrupción continuará en una próxima reunión antes de ser sometido a votación.

“Juárez será pionero a nivel estatal porque con estas herramientas se tendrá mayor claridad y transparencia en el ejercicio de la función pública”.

La edil señaló que las nuevas disposiciones buscan consolidar mecanismos institucionales que permitan fortalecer la supervisión gubernamental y mejorar los estándares de integridad en el servicio público municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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