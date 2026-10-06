Amplía Municipio accesibilidad del Presupuesto Participativo

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La convocatoria contará con materiales en Lengua de Señas Mexicana, sistema Braille y lenguas originarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana anunció la incorporación de materiales accesibles para ampliar el alcance de la convocatoria del Presupuesto Participativo y garantizar que más sectores de la población puedan ejercer su derecho a participar.

El director de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la estrategia incluye herramientas dirigidas a personas con discapacidad y comunidades de pueblos originarios que radican en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con el funcionario, estas acciones responden al propósito del Presupuesto Participativo, orientado a que la ciudadanía intervenga de manera efectiva en las decisiones sobre proyectos y mejoras para la ciudad.

“La intención es que participen todas y todos de manera efectiva, con equidad y transparencia, apegados a la Ley de Participación Ciudadana”.

Aguilera Brenes explicó que, en cumplimiento de los principios establecidos en la legislación estatal, se trabaja para que la convocatoria sea conocida y comprendida por distintos sectores de la comunidad.

Entre las herramientas incorporadas se encuentra un video de la convocatoria en Lengua de Señas Mexicana, materiales en sistema Braille y contenidos en lenguas originarias, con el objetivo de eliminar barreras de acceso a la información.

La convocatoria podrá consultarse en las instalaciones de la Dirección de Participación Ciudadana, en dependencias municipales y en plataformas digitales oficiales.

El funcionario reiteró que el objetivo es consolidar el Presupuesto Participativo como un ejercicio incluyente, transparente y abierto, en el que distintas voces de la comunidad puedan presentar propuestas y formar parte de las decisiones públicas.

Aguilera Brenes agradeció la colaboración de la regidora Dina Salgado Sotelo, del regidor Alejandro Jiménez Vargas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y del Centro Municipal de los Pueblos Originarios.

También reconoció el apoyo de representantes de organizaciones vinculadas con personas con discapacidad, quienes participan en la generación y difusión de los materiales accesibles.

Como parte de esta estrategia, el Centro Municipal de los Pueblos Originarios prepara cápsulas informativas en lenguas maternas para acercar la información a comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez.

La dependencia informó además que se cuenta con ejemplares de la convocatoria en sistema Braille, disponibles para consulta, como parte de las acciones para garantizar el acceso a la información y la participación de personas con discapacidad visual.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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